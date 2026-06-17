در نمایشگاه «بعیداً عن متناول الأطفال» در بغداد، ۵۵ هنرمند عراقی با خلق ۷۷ اثر هنری، یاد شهدای مدرسه شجره طیبه میناب را گرامی داشتند و از زبان هنر به موضوع کودکان در بحران‌ها و پیامد‌های جنگ بر زندگی آنها پرداختند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه هنر‌های تجسمی «بعیداً عن متناول الأطفال» (آن‌سوی دسترس کودکان) در مجموعه هنری بیت‌الجمال واقع در قشله بغداد برگزار شد؛ رویدادی هنری که بخش مهمی از آن به یاد و خاطره شهدای مدرسه شجره طیبه میناب و روایت رنج کودکان قربانی جنگ و خشونت اختصاص یافته است.

در این نمایشگاه، ۵۵ هنرمند عراقی با ارائه ۷۷ اثر هنری تلاش کرده‌اند از زبان هنر به موضوع کودکان در بحران‌ها و پیامد‌های جنگ بر زندگی آنها بپردازند.

در میان آثار به نمایش درآمده، فاجعه مدرسه میناب جایگاهی ویژه دارد و هنرمندان با بهره‌گیری از تصاویر، کیف‌ها، وسایل شخصی و یادگار‌های کودکان شهید، آثاری خلق کرده‌اند که روایتگر رؤیا‌ها و آرزو‌هایی است که پیش از رسیدن به فردا ناتمام مانده‌اند.

پیش از برگزاری این نمایشگاه، سمپوزیوم نقاشی ویژه فاجعه مدرسه میناب با حضور جمعی از هنرمندان عراقی در همین مجموعه برگزار شد. در آن سمپوزیوم، هنرمندان با الهام از ابعاد انسانی این حادثه، مجموعه‌ای از آثار تجسمی را خلق کردند که هسته اولیه و نقطه آغاز شکل‌گیری نمایشگاه حاضر به شمار می‌رود.

این رویداد به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بغداد و با همکاری مجموعه بیت‌الجمال برگزار شده و تلاش دارد از ظرفیت هنر برای زنده نگه داشتن یاد قربانیان، به ویژه کودکان، و جلب توجه افکار عمومی به پیامد‌های انسانی جنگ و خشونت بهره بگیرد.