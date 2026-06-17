سردار رحیمی: پلیس امنیت اقتصادی، حامی تولید و صنعت

سردار رحیمی: پلیس امنیت اقتصادی، حامی تولید و صنعت

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با بیان اینکه پیشران تحولات به سمت رشد و تعالی در اقتصاد، تولید و کارآفرینی است، گفت: امروز پلیس امنیت اقتصادی در کنار و حامی فعالان اقتصادی و تامین کننده اساسی‌ترین نیاز فعالان اقتصادی یعنی امنیت است.

سردار رحیمی، تامین امنیت را در کشور از نقطه صفر مرزی تا هر نقطه‌ای از استان‌ها برعهده پلیس دانست و افزود: استقرار نظم و امنیت در اقتصاد هم پلیس امنیت اقتصادی است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با بیان اینکه پلیس به عنوان حافظ امنیت باید یک رابطه و تعامل نزدیک با مردم داشته باشد، گفت: در اجرای ماموریت خود تمام تلاشم را به کار گرفتم تا مردم محوری را در ایفای مسئولیتم اجرا کنم.

وی افزود: باید در جامعه و دوشادوش مردم باشیم تا امنیت در اجتماع برای ایجاد توسعه متوازن تامین شود چراکه توسعه در کسب و کار، اقتصاد، دانشگاه و هر رکنی از جامعه در گرو امنیت است.

سردار رحیمی

با اشاره به مقابله با کالای قاچاق از دیگر ماموریت‌های این قرارگاه به آمار کشف کالای قاچاق در سال جاری پرداخت و افزود: در این مدت ۱۰۳۳ خودرو حامل کالای قاچاق توقیف و بیش از ۳۵ هزار تن کالای اساسی قاچاق از جمله برنج، روغن و قند و شکر کشف شد.

سردار رحیمی افزود: در این مدت حدود ۶ هزار مورد پرونده برای قاچاقچیان کالا تشکیل و پیگیری شده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به توقیف ۱۲۸۴ خودرو حامل کالای قاچاق، افزود: بیش از ۵۱ هزار تن کالای اساسی قاچاق از جمله برنج، روغن و قند و شکر و... کشف وتوقیف شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به کشف بیش از ۸ میلیون قلم انواع دارو، لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم خانگی و الکترونیکی قاچاق و کشف بیش از ۸۷ میلیون لیتر روغن موتور و روغن‌های صنعتی قاچاق، افزود: ارزش تقریبی کالای قاچاق کشف شده بیش از ۲۹ همت برآورد می‌شود.

سردار رحیمی با اشاره به اینکه دشمن امروز در جنگ ترکیبی خود علیه ملت ایران تمرکز خود را بر مسایل اقتصادی قرار داده است، گفت: احتکار و قاچاق کالا و گران فروشی و کم فروشی در حقیقت همکاری با دشمن و خیانت به مردم است.

وی جایگاه استان اصفهان در کشف و مبارزه با کالای قاچاق و احتکار را درکشور جزء برترین ها برشمرد.