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رئیس سازمان محیطزیست با هشدار نسبت به پیامدهای توسعه غیراصولی، تأکید کرد که هرگونه پیشرفت اقتصادی بدون لحاظ کردن پیوستهای زیستمحیطی، در نهایت به بنبست رسیده و خسارات جبرانناپذیری بهویژه در حوزه آلودگی خاک به کشور تحمیل خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ شینا انصاری در جلسه شورای اداری استان ضمن تقدیر از استاندار زنجان و تیم مدیریتی استان، رویکرد آنها را محیط زیستمحور توصیف کرد و آن را فرصتی مغتنم برای پیشبرد اهداف حفاظتی از این سرمایه ارزشمند دانست.
انصاری افزود: ایجاد فضای اعتماد و همکاری بین دستگاه حاکمیتی، سازمان محیط زیست و مدیریت اجرایی استان میتواند از تقابلهای سنتی میان توسعه و محیط زیست بکاهد.
وی به فلسفه وجودی سازمان مبنی بر توسعه پایدار در برابر توسعه ناپایدار اشاره کرد و گفت: سازمان مخالف توسعه نیست بلکه با «توسعه ناپایدار» که منجر به ابرچالشهایی نظیر فرونشست زمین، کمبود منابع آب، گرد و غبار و آلودگیهای شیمیایی شده، مخالف است.
انصاری با بیان اینکه سازمان محیط زیست بر اساس اسناد بالادستی، سیاستهای ابلاغی رهبری، قانون هوای پاک و قانون حفاظت از خاک، توسعه پایدار را دنبال میکند، افزود: در این اسناد، ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی در توازن با یکدیگر قرار دارند.
وی به لزوم مدیریت منابع و بهرهمندی خردمندانه در دو حوزه مهم به ویژه مدیریت آب اشاره کرد و گفت: در این زمینه باید نقد نگاه سد محور و تأکید بر مدیریت تقاضا مورد توجه باشد.
انصاری افزود: این موضوع شامل اصلاح الگوی کشاورزی، پایش مصرف آب صنایع و گسترش سیستمهای بازچرخانی فاضلاب است که به عنوان یک الگوی موفق در برخی صنایع استان زنجان مورد تقدیر قرار گرفت.
وی به مناطق چهارگانه حفاظت محیط زیست کشور اشاره کرد و گفت: این مناطق سرمایههای ملی و میراث آیندگان هستند و هرگونه تغییر در آنها صرفاً باید در شورای عالی محیط زیست و با حضور رئیسجمهور صورت گیرد.
رئیس سازمان محیط زیست بر استفاده از ظرفیت دانشگاهها مانند دانشگاه صنعتی شریف به عنوان بازوی علمی برای حل معضلاتی نظیر مدیریت پسماندهای ویژه تاکید کرد.
وی به ظرفیتهای استان زنجان و راهکارهای جایگزین برای حل مشکلات صنعتی اشاره کرد و گفت: ظرفیت آزمایشگاهی مطلوب استان زنجان بهعنوان معین شمالغرب کشور، پیشنهاد داده میشود که در کنار صنایع به گردشگری طبیعی و اکوتوریسم به عنوان یک راهبرد جایگزین برای ایجاد تعادل در بارگذاریهای صنعتی توجه ویژهای شود.
انصاری به درخواستهای مشخص از نمایندگان مجلس اشاره و برای اصلاح قوانین تاکید کرد همچنین با اشاره به اصلاح قانون حمل سلاح و شهادت محیطبانان، خواستار تسریع در تصویب قوانین حمایتی برای حفاظت از حافظان طبیعت شد.
رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست به اصلاح قانون عوارض آلایندگی اشاره کرد و گفت: نقد جدی به وضعیت فعلی داریم که عوارض دریافتی از صنایع آلاینده به جای بازگشت به چرخه محیط زیست برای رفع آلایندگی، صرف امور شهرداریها و دهیاریها میشود.
وی افزود: باید بخشی از این منابع به صندوق ملی محیط زیست برای اعطای تسهیلات به صنایع جهت نوسازی و کاهش آلایندگی اختصاص یابد.
انصاری با بیان اینکه تلاش سازمان برای حرکت از یک جایگاه صرفاً نظارتی و سلبی به سمت یک جایگاه تعاملی، علمی و مطالبهگر است، گفت: در این نگاه، حفاظت از محیط زیست نه یک مانع بلکه پیشنیاز اصلی برای بقا و پیشرفت استان و کشور خواهد بود.