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برگزاری آیین صدای حقیقت خاموش شدنی نیست

آیین صدای حقیقت خاموش شدنی نیست با حضور جمعی از هنرمندان و مسئولان رسانه ملی در مرکز همایش‌های صدا و سیما آغاز شد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۲۷- ۱۷:۳۴
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برچسب ها: صدای حقیقت ، جنگ تحمیلی ، ساختمان شیشه ای
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