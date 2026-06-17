تأکید امام جمعه ارومیه بر برنامهریزی گسترده برای تشییع باشکوه امام شهید
نماینده ولیفقیه در آذربایجانغربی و امام جمعه ارومیه با تسلیت ایام محرم و شهادت امام شهید امت، بر ضرورت برنامهریزی دقیق و اطلاعرسانی گسترده برای برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم تشییع تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی
، حجتالاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی در جلسه برنامهریزی و هماهنگی حضور مشتاقان و دلدادگان رهبر شهید در مراسم تشییع، افزود: خون پاک امام شهید انقلاب، عامل پیروزی ایران اسلامی در برابر دشمنان آمریکایی و صهیونیستی بوده و زمینهساز پیروزیهای آینده خواهد شد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: قائد شهید ما با تمسک به سیره و فرمایشات حضرت امام حسین(ع)، مسیر مبارزه با کفر و طاغوت را پیمودند و در این راه به فیض عظیم شهادت نائل آمدند.
امام جمعه ارومیه با تأکید بر ضرورت اطلاعرسانی گسترده درباره زمان برگزاری مراسم تشییع در دهه دوم تیرماه، افزود: باید از تمامی ظرفیتهای فرهنگی، رسانهای و مردمی برای آگاهیبخشی و زمینهسازی حضور پرشور مردم استفاده شود.
وی در ادامه اضافه کرد: علاوه بر اعزام کاروانهای سازمانیافته، حضورهای فردی و خانوادگی با خودروهای شخصی نیز مورد توجه بوده و لازم است تمهیدات لازم برای تسهیل این نوع مشارکت مردمی اندیشیده شود.
نماینده ولیفقیه در استان با اشاره به تجربه موفق برگزاری اجتماعات عظیم همچون مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی(ره)، افزود: این مراسم بدون تردید باشکوهتر و گستردهتر برگزار خواهد شد و با توجه به حضور مشتاقان از سراسر کشور و حتی خارج از ایران، نیازمند برنامهریزی دقیق و هماهنگی همهجانبه است.
وی در پایان تأکید کرد: ضروری است از هماکنون تمامی مقدمات لازم فراهم شده و برنامهریزیها با دقت و انسجام انجام گیرد تا در زمان برگزاری مراسم، با توجه به حجم بالای جمعیت، هیچگونه مشکلی ایجاد نشود.