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صداوسیمای مرکز استان یزد همزمان با فرارسیدن ماه محرم، با تدارک مجموعهای از برنامههای متنوع در بخشهای سیما، صدا، خبر و فضای مجازی، آیینهای عزاداری و جلوههای باشکوه فرهنگ عاشورایی در «یزد؛ حسینیه ایران» را به مخاطبان داخل و خارج از کشور منعکس میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، همزمان با آغاز ماه محرم، معاونتهای مختلف صداوسیمای مرکز یزد با پشتیبانی واحدهای فنی، ویژهبرنامههایی متناسب با حال و هوای این ایام تدارک دیدهاند تا شور و شعور حسینی و آیینهای عزاداری مردم دارالعباده را به تصویر بکشند.
معاون سیمای صداوسیمای استان یزد با اشاره به برنامههای این معاونت گفت: برنامههای «بفرمایید روضه»، «اینجا خیمهای برپاست» و پخش زنده هیئتهای عزاداری و آیینهای سنتی استان یزد، از مهمترین ویژهبرنامههای شبکه یزد در دهه نخست محرم است.
معاون صدای صداوسیمای استان یزد نیز از پخش برنامههای «خیمهگاه»، «ملت امام حسین (ع)»، «موکب عاشقی» و پوشش مراسم شیرخوارگان حسینی از رادیو یزد در دهه اول محرم خبر داد.
معاون خبر صداوسیمای استان یزد نیز اظهار کرد: پوشش خبری مراسم عزاداری و محافل حسینی در شهرها و روستاهای مختلف استان یزد و انعکاس آیینهای مذهبی در بخشهای خبری استان و شبکههای سراسری، از مهمترین برنامههای معاونت خبر در این ایام است.
سرپرست فضای مجازی صداوسیمای مرکز یزد نیز گفت: پوشش کامل مراسم عزاداری استان یزد در پیامرسانهای ایتا و بله، راهاندازی سامانه «روایتها» برای دریافت روایتهای مردمی، تولید محتوای متنوع محرمی و انتشار گسترده آن در بسترهای بینالمللی، از جمله برنامههای این معاونت در ماه محرم خواهد بود.