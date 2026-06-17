امامزادگان؛ به عنوان صاحب عزای امام حسین (ع) این روز‌ها میزبان عزاداران شده‌اند؛ صحن و بارگاه ۲۳ بقعه متبرکه در ایلام با پوشیدن رخت سیاه عزا؛ پذیرای سوگواران سرور و سالار شهیدان شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان با اشاره به وجود ۵۳ بقعه متبرکه در استان ایلام گفت: از این تعداد ۲۳ بقعه متبرکه که بیش از سه ماه؛ میزبان اجتماعات شبانه مردم بودند؛ در ایام محرم پذیرای سوگواران حسینی هستند.

امروز نیز جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی برای برگزاری مناسب مراسم سوگواری اباعبدالله الحسین (ع) با حضور خادمان و مبلغان فعال؛ در بقاع متبرکه برگزار شد.