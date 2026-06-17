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رقابتهای والیبال نشسته قهرمانی جهان، ۱۹ تا ۲۶ تیرماه در شهر هانگژو چین برگزار خواهد شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مرحله گروهی این مسابقات در بخش زنان به شرح زیر است:
روز نخست ۱۹ تیر ماه
ایران _ روآندا
ساعت ۴:۳۰ صبح به وقت ایران
روز دوم شنبه ۲۰ تیر ماه
ایران _ کنیا
ساعت ۹ به وقت ایران
روز سوم یکشنبه ۲۱ تیرماه
ایران _ چین
ساعت ۱۲:۳۰ به وقت ایران
گروهبندی این دوره از رقابتها در بخش زنان به شرح زیر است:
گروه یک: چین، روآندا، ایران، کنیا
گروه دو: آمریکا، آلمان، اوکراین، هلند
گروه سه: کانادا، اسلوونی، ژاپن، مجارستان
گروه چهار: برزیل، فرانسه، ایتالیا، تایلند