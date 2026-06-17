استاندار آذربایجانغربی:
آذربایجانغربی آماده حضور گسترده در تشییع قائد شهید امت است
استاندار آذربایجانغربی با اشاره به پیشبینی برگزاری یکی از بزرگترین تجمعهای تاریخی در مراسم تشییع قائد شهید امت، بر بسیج همه ظرفیتهای استان برای اعزام، اسکان و خدماترسانی به زائران تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی
، رضا رحمانی امروز در جلسه برنامهریزی و هماهنگی حضور مشتاقان و دلدادگان رهبر شهید در مراسم تشییع، با بیان اینکه پذیرش فقدان امام شهید انقلاب برای مجموعه مدیریتی استان همچنان سنگین و دشوار است، افزود: با توجه به حجم گسترده حضور مردمی، لازم است تمامی دستگاهها برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی، آمادگی کامل داشته باشند.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت تأمین ناوگان حملونقل ایمن، خاطرنشان کرد: در کنار استفاده از ظرفیت خودروهای شخصی، دستگاههای مسئول باید برای فراهمسازی اتوبوسهای مناسب، حداکثر توان خود را به کار گیرند.
استاندار آذربایجانغربی به اهمیت برنامهریزی برای اسکان و پذیرایی زائران نیز اشاره کرده و افزود: استفاده از ظرفیت مجتمعهای بینراهی، موکبها، دانشگاهها و مراکز تولیدی در مسیر، در کنار اعزام تیمهای پشتیبانی از استان، باید بهصورت منسجم دنبال شود.
رحمانی همچنین با تأکید بر هویتبخشی به حضور مردم استان در این رویداد تاریخی، اضافه کرد: برافراشتن پرچمی ویژه برای آذربایجانغربی در تهران و نیز برگزاری برنامههای فرهنگی در سطح استان، زمینه مشارکت گستردهتر مردم را فراهم میکند.
وی در پایان افزود: با توجه به احتمال حضور اتباع کشورهای همسایه در مراسم تشییع، تجهیز کامل موکبها برای خدماترسانی به میهمانان خارجی ضروری است.