رئیس گروه ایمنی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد ، از هیئت‌های مذهبی و مسئولان مواکب خواست با پرهیز از نصب پرچم، برپایی موکب و انجام سیم‌کشی غیراصولی در مجاورت شبکه‌های برق، از وقوع برق‌گرفتگی و حوادث ناگوار جلوگیری کنند.

هشدار شرکت توزیع برق یزد به هیئت‌ها و مواکب محرم

هشدار شرکت توزیع برق یزد به هیئت‌ها و مواکب محرم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، رئیس گروه ایمنی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد با اشاره به افزایش فعالیت هیئت‌های مذهبی و برپایی مواکب در ایام محرم، رعایت نکات ایمنی در مجاورت شبکه‌های برق را ضروری دانست.

مکی، از شهروندان و مسئولان هیئت‌ها خواست از نزدیک شدن به شبکه‌های توزیع برق و برپایی موکب، نصب داربست، پرچم و تجهیزات در زیر یا حریم خطوط برق خودداری کنند.

رئیس گروه ایمنی شرکت توزیع برق استان یزد همچنین بر رعایت فاصله ایمن از شبکه‌های برق هنگام نصب سازه‌ها و تجهیزات تأکید کرد و گفت: سیم‌کشی‌های مورد استفاده در هیئت‌ها و مواکب باید حتماً توسط افراد متخصص و دارای صلاحیت صورت گیرد.

وی افزود: استفاده از سیم‌ها، کابل‌ها و اتصالات فرسوده می‌تواند خطر برق‌گرفتگی و آتش‌سوزی را افزایش دهد و لازم است از تجهیزات استاندارد و سالم استفاده شود.