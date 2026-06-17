اردوی آمادگی و انتخابی تیم ملی ترای‌اتلون نوجوانان کشور با حضور ۱۲ ورزشکار برتر ایران و سه نماینده از کردستان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، اردوی آمادگی و انتخابی تیم ملی ترای‌اتلون نوجوانان کشور از ۲۳ خردادماه با حضور ۱۲ ورزشکار منتخب آغاز شده و به مدت یک هفته ادامه دارد.

در این اردو، سه ورزشکار از استان کردستان نیز حضور دارند و عملکرد آنان از سوی کادر فنی تیم ملی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

این اردو با هدف سنجش سطح آمادگی ورزشکاران و انتخاب ترکیب نهایی تیم ملی برای اعزام به مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا برگزار می‌شود.