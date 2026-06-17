مدیر حوزه علمیه استان تهران از پیش‌بینی حضور خیل عظیمی از طلاب و خانواده‌های آنان در مراسم تشییع رهبر شهید خبر داد و گفت: از کتابخانه‌ها و حسینیه‌ها تا منازل طلاب و روحانیون آماده میزبانی از زائران رهبر شهید است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدهادی رحیمی صادق، مدیر حوزه علمیه استان تهران در نشست مشترک مدیران مدارس علمیه، مراکز تخصصی و معاونین حوزه علمیه استان تهران، با اشاره به ابعاد ملی و بین‌المللی مراسم وداع و تشییع رهبر شهید، اظهار داشت: بر اساس رایزنی‌های صورت‌گرفته با مسئولان ارشد حوزوی، پیش‌بینی می‌شود که خیل عظیمی از طلاب و روحانیون سراسر کشور و خانواده‌های آنان در این مراسم شرکت کنند.

وی افزود: برای مدیریت بهینه این حجم از جمعیت، برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای در سطح کشور صورت گرفته تا زائران در سه قطب اصلی تهران، قم و خراسان رضوی ساماندهی شوند. با این حال، برآورد‌ها نشان می‌دهد که حدود ۶۰ درصد از این جمعیت در شهر تهران حضور خواهند یافت که این امر نیازمند برنامه‌ریزی دقیق برای اسکان و پذیرایی در پایتخت است.

مدیر حوزه علمیه استان تهران با اشاره به توصیه‌های حضرت آیت‌الله اعرافی در خصوص میزبانی از زائران، تصریح کرد: تمامی مدیران مدارس علمیه موظف‌اند با نگاهی گسترده به ظرفیت‌های مراکز خود، حداکثر امکانات را به کار گیرند. در این راستا، تمامی فضا‌های عمومی از جمله کتابخانه‌ها، سالن‌های اجتماعات، حسینیه‌ها و فضا‌های مشاع مدارس باید برای اسکان و پذیرایی از طلاب و روحانیون آماده شوند.

وی با بیان تشکیل کمیته‌هایی در راستای هرچه بهتر برگزار شدن مراسم تشییع گفت: برای مراسم تشییع قائد شهید، چهار کمیته اسکان، رسانه، پشتیبانی و تبلیغ تشکیل و با هماهنگی‌های صورت گرفته با حوزه علمیه خواهران و مرکز خدمات حوزه علمیه استان تهران در راستای استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود تاکید شده است. همچنین پوشش تبلیغی فضا‌های اسکان و مسیر مراسم تشییع نیز برای این مراسم در نظر گرفته شده است.

حجت الاسلام و المسلمین رحیمی‌صادق در ادامه با اشاره به کمبود ظرفیت‌های اعلام‌شده در مراحل اولیه، تأکید کرد: ده‌ها مدرسه علمیه آمادگی خود را اعلام کرده‌اند، اما با توجه به پیش‌بینی‌های جدید، لازم است مدیران مدارس ظرفیت‌های واقعی و پنهان مراکز خود را مجدداً شناسایی کرده و در اختیار ستاد هماهنگی قرار دهند و باید در هر مدرسه علمیه کمیته اجرایی برای هرچه بهتر برگزار شدن این مراسم تشکیل شود.

مدیر حوزه علمیه تهران همچنین از به‌کارگیری ابزار‌های مدرن برای مدیریت حضور زائران خبر داد و گفت: برای جلوگیری از هرگونه هرج‌ومرج، سازوکار ثبت‌نام و ساماندهی زائران از طریق سامانه‌های هوشمند اجرایی شده است تا فرآیند استقرار طلاب با نظم و سهولت بیشتری انجام شود.

وی همچنین به یک ابتکار جدید در حوزه میزبانی اشاره کرد و افزود: در کنار مراکز رسمی، از ظرفیت منازل طلاب و روحانیون ساکن تهران نیز بهره می‌گیریم. در این راستا، سامانه‌ای برای اعلام آمادگی خانواده‌های حوزوی جهت میزبانی از زائران در حال طراحی است تا روحیه همبستگی و خدمت‌رسانی در بالاترین سطح تجلی یابد.

حجت‌الاسلام و المسلمین رحیمی‌صادق با تأکید بر اهمیت تاریخی این رویداد، خاطرنشان کرد: حوزه‌های علمیه با تمام توان در خدمت‌رسانی به شرکت‌کنندگان هستند تا این مراسم در شایسته‌ترین حالت برگزار شده و پیام شکوه و وحدت جهان اسلام را به نمایش بگذارد.