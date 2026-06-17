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وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۵/۰۳/۲۷

سازمان هواشناسی برای مناطق شمال، شمال شرق و شمال غرب و ارتفاعات البرز مرکزی افزایش ابر و رگبار و رعد و برق و وزش باد موقت پیش بینی کرده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۲۷- ۱۸:۰۴
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برچسب ها: وضعیت آب و هوای کشور ، هواشناسی
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