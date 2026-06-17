سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و وانگ یی وزیر امور خارجه جمهوری خلق چین، بعد از ظهر امروز چهارشنبه، طی یک تماس تلفنی گفت‌و‌گو و تبادل نظر کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما وزیر خارجه کشورمان در این گفت‌و‌گو، ضمن تشریح جزییات یادداشت تفاهم اسلام آباد برای همتای چینی خود، اظهار امیدواری کرد که ایران و چین بتوانند از فرصت‌های این تفاهم نامه برای توسعه روابط خود به ویژه در حوزه‌های انرژی و اقتصادی بهره‌مند شوند.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با اشاره به سطح بالای اعتماد متقابل میان جمهوری اسلامی ایران و چین و اهمیت راهبردی روابط دو کشور، از حمایت‌های پکن از روند مذاکرات و نیز پشتیبانی این کشور از یادداشت تفاهم مربوطه قدردانی و تشکر کرد.

عراقچی همچنین با اشاره به تجارب گذشته که موجب شکل‌گیری بی‌اعتمادی عمیق ایران نسبت به آمریکا شده است، تصریح کرد: «مسئولیت اجرای کامل و حسن اجرای مفاد این تفاهم، به‌ویژه در زمینه پایان دادن به جنگ در تمامی جبهه‌ها، بر عهده ایالات متحده آمریکاست.»

وزیر امور خارجه چین نیز با استقبال از یادداشت تفاهم، از ایستادگی دولت و ملت ایران در برابر فشار‌ها و سیاست‌های زورگویانه تقدیر کرد و در عین حال، رویکرد مسئولانه و دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در مسیر حل‌وفصل مسائل و پیشبرد گفت‌و‌گو‌ها را مورد تحسین قرار داد.

وانگ یی با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق و کامل مفاد این تفاهم‌نامه، همچنین آمادگی چین را برای همکاری در راستای تسهیل اجرای آن، تقویت تعاملات منطقه‌ای و کمک به رفع ابهامات و چالش‌های موجود بین کشور‌های منطقه اعلام کرد.

وزرای امور خارجه ایران و چین همچنین با تأکید بر ضرورت حمایت جامعه بین‌المللی از این یادداشت تفاهم، بر مسئولیت شورای امنیت سازمان ملل متحد به‌عنوان نهاد اصلی حافظ صلح و امنیت بین‌المللی در پشتیبانی از اجرای مؤثر و پایبندی به مفاد این تفاهم‌نامه تأکید کردند.

طرفین همچنین ضمن مرور برخی موضوعات دوجانبه، اظهار امیدواری کردند که فرصت این تفاهم، فصل جدیدی را در روابط ایران و چین خواهد گشود.