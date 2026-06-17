مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان با اشاره به تداوم خشکسالی و کاهش منابع آبی، از شهروندان و برگزارکنندگان مراسم عزاداری ماه محرم خواست در مساجد، حسینیه‌ها و تکایا نسبت به مدیریت و صرفه‌جویی در مصرف آب اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان با توجه به فرارسیدن ماه محرم و برگزاری آیین‌های سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، بر ضرورت رعایت الگوی مصرف آب در مساجد، حسینیه‌ها و تکایا تأکید کرد.

حسین اسدی با اشاره به همزمانی ایام محرم با فصل گرما و ششمین سال پیاپی خشکسالی در استان، اظهار کرد: با توجه به محدودیت منابع آبی و کاهش ذخایر آب‌های سطحی و زیرزمینی، صرفه‌جویی و مدیریت مصرف آب در همه بخش‌ها به ویژه در مراسم‌های عزاداری ضروری است.

وی از مردم و مسئولان هیئت‌های مذهبی خواست با رعایت الگوی مصرف و پرهیز از هدررفت آب، در حفظ منابع آبی استان مشارکت کنند.