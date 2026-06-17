پخش زنده
امروز: -
سرپرست معاونت هماهنگی توزیع شرکت توانیر از اجرای نخستین مانور سراسری طرح ملی سامان خبر داد و گفت: این طرح با هدف افزایش قابلیت اطمینان شبکه توزیع، کاهش خاموشیها و آمادهسازی صنعت برق برای عبور موفق از اوج بار سال ۱۴۰۵ در سراسر کشور به اجرا درآمد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ اکبر حسنبکلو از برگزاری نخستین مانور سراسری طرح ملی سامان با مشارکت تمامی شرکتهای توزیع نیروی برق کشور خبر داد و گفت: این مانور با هدف ارتقای قابلیت اطمینان شبکه توزیع، کاهش خاموشیها و افزایش آمادگی صنعت برق برای عبور موفق از اوج بار سال ۱۴۰۵ بهصورت همزمان در سراسر کشور برگزار شد.
مشارکت ۳۹ شرکت توزیع در طرح ملی سامان
وی افزود: در این مانور ۳۹ شرکت توزیع نیروی برق کشور با بهکارگیری ۱۴۴۹ اکیپ عملیاتی متشکل از ۴۲۳۷ نفر نیروی اجرایی در ۳۴۷ امور، برنامههای نگهداشت و رفع عارضه را روی ۵۲۳ دستگاه فیدر ۲۰ کیلوولت اجرا کردند.
سرپرست معاونت هماهنگی توزیع شرکت توانیر ادامه داد: در جریان این عملیات، حدود هزار و ۱۰۰ کیلومتر شبکه فشار متوسط تحت اقدامات نگهداشتی قرار گرفت و برنامههای گستردهای با هدف کاهش خاموشیها، افزایش پایداری شبکه و بهبود کیفیت برقرسانی به بیش از یک میلیون و ۳۴۵ هزار مشترک ذینفع اجرا شد.
اجرای گسترده عملیات نگهداشت و رفع عارضه شبکه
وی اظهار کرد: از مهمترین اقدامات انجام شده در این مانور میتوان به اجرای ۱۰ هزار و ۲۵۴ مورد شاخهزنی اشجار درگیر با شبکه، اصلاح ۹ هزار و ۵۷۴ مورد اتصالات، اصلاح ۵ هزار و ۷۷۶ مقره معیوب و کاورینگ ۷۲۴۰ تجهیز شبکه اشاره کرد.
سرپرست معاونت هماهنگی توزیع توانیر افزود: ۵۸۱ نقطه حادثهخیز رفع خطر، ۳۱۹ اصله پایه، ۲۱۹ مورد برقگیر و ۱۹۶ سیستم ارت اصلاح و ۲۳۷ دستگاه کلید مورد سرویس و اصلاح قرار گرفت. علاوه بر این، ۶۴ دستگاه پست زمینی و ۴۳۰ دستگاه پست هوایی نیز بازدید و سرویس شدند.
تمرکز بر فیدرهای پرعارضه و کاهش خاموشیها
وی با اشاره به روند اجرای طرح ملی سامان گفت: این طرح از بهمنماه سال ۱۴۰۴ با تمرکز بر فیدرهای پرعارضه کشور آغاز شده و یکی از مهمترین برنامههای عملیاتی صنعت برق برای افزایش آمادگی شبکه در دوره اوج مصرف تابستان محسوب میشود.
حسنبکلو تصریح کرد: در مرحله نخست این طرح، ۸۰۰ فیدر پرعارضه در سطح کشور شناسایی و برای اجرای برنامههای تعمیر و نگهداری هدفمند انتخاب شدهاند که حدود ۵۲ هزار کیلومتر شبکه فشار متوسط را شامل میشود.
وی افزود: تاکنون عملیات اجرایی بیش از ۵۰۰ فیدر تکمیل شده و پیشرفت کلی طرح به حدود ۶۰ درصد رسیده است و پس از تکمیل این مرحله، مراحل بعدی طرح با هدف پوشش سایر فیدرهای اولویتدار کشور اجرا میشود.
نگهداشت پیشگیرانه؛ محور اصلی طرح ملی سامان
سرپرست معاونت هماهنگی توزیع توانیر با بیان اینکه طرح ملی سامان بر پایه مدیریت داراییهای فیزیکی و نگهداشت پیشگیرانه طراحی شده است، گفت: هدف اصلی این طرح، شناسایی و رفع عارضههای شبکه پیش از تبدیل شدن به خاموشی یا حادثه است.
وی افزود: اقداماتی مانند شناسایی و رفع اتصالات سست و نقاط داغ، پایش وضعیت تجهیزات، اصلاح آرایش شبکه، شاخهزنی و کاورینگ تجهیزات در قالب این طرح در حال اجراست و نتایج آن در بهبود شاخصهای قابلیت اطمینان، کاهش تعمیرات اضطراری و افزایش پایداری شبکه نمایان خواهد شد.
نظارت میدانی و ارزیابی عملکرد شرکتهای توزیع
حسنبکلو بیان کرد: برای اجرای مؤثر این طرح، ساختارهای اجرایی و نظارتی در سطح شرکت توانیر سازماندهی شدهاند و تاکنون در ۱۳ شرکت توزیع نیروی برق، فرآیند نظارت عالیه، بازدیدهای میدانی و ارزیابی اقدامات اجرایی انجام شده است.
سرپرست معاونت هماهنگی توزیع توانیر گفت: طرح ملی سامان به عنوان یکی از برنامههای راهبردی صنعت برق، نقش مهمی در تأمین برق پایدار مشترکان در تابستان پیشرو خواهد داشت و با تکمیل مراحل اجرایی، سطح آمادگی شبکه توزیع برای عبور از اوج بار افزایش خواهد یافت.