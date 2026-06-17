به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما رئیس جمهور امریکا گفت: آنچه قرار است امضاء شود صرفا یک تفاهم نامه است و اگر از آن خوشم نیاید، دوباره برمی‌گردیم به شلیک کردن و بمباران. ترامپ این تهدید‌ها را در حالی تکرار می‌کند که به گفته ناظران شکست امریکا در مقابل ایران و ناتوانی در رسیدن به اهدافش، او را به گفت‌و‌گو و امضای تفاهم با ایران کشانده است. ترامپ همچنین ایران را به بدرفتای طی ۴۷ سال گذشته متهم کرد.