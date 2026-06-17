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سه هزار و ۲۰۰ خانواده اصفهانی در نوبت دریافت فرزند خوانده هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ کارشناس مسئول فرزند خواندگی اداره کل بهزیستی استان اصفهان با بیان اینکه سامانه ملی فرزندخواندگی تنها درگاه رسمی برای پذیرش سرپرستی کودکان است گفت:
متقاضیان میتوانند با مراجعه به سامانه ملی فرزندپروری به نشانی الکترونیکی
adoption.behzisti.net درخواست خود را ثبت و مدارک خود را بارگزاری کنند.
فضه جعفری افزود: شرط گذشت پنج سال از زمان ازدواج برای ثبت درخواست حذف شده است.
رصد دستگاههای کم کار در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان گفت: دستگاههای اجرایی کم کار در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در استان اصفهان احصا شده و با تشکیل نشستهای مختلف، آنها را ملزم به اجرای قانون کردهایم.
امیرحسین بانکی پور رئیس کمیته خانواده، جمعیت و زنان کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی هم با بیان اینکه در مجموع دستگاههای مختلف مجری قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نمره قبولی را دارند گفت:، اما این وضع در شرایط بحرانی جمعیت فعلی راضی کننده نیست.