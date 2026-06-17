به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ کارشناس مسئول فرزند خواندگی اداره کل بهزیستی استان اصفهان با بیان اینکه سامانه ملی فرزندخواندگی تنها درگاه رسمی برای پذیرش سرپرستی کودکان است گفت:

متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه ملی فرزندپروری به نشانی الکترونیکی

adoption.behzisti.net درخواست خود را ثبت و مدارک خود را بارگزاری کنند.

فضه جعفری افزود: شرط گذشت پنج سال از زمان ازدواج برای ثبت درخواست حذف شده است.

رصد دستگاه‌های کم کار در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان گفت: دستگاه‌های اجرایی کم کار در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در استان اصفهان احصا شده و با تشکیل نشست‌های مختلف، آنها را ملزم به اجرای قانون کرده‌ایم.

امیرحسین بانکی پور رئیس کمیته خانواده، جمعیت و زنان کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی هم با بیان اینکه در مجموع دستگاه‌های مختلف مجری قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نمره قبولی را دارند گفت:، اما این وضع در شرایط بحرانی جمعیت فعلی راضی کننده نیست.