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معاون جهاد کشاورزی مازندران گفت: زمان مناسب مبارزه شیمیایی علیه آفت بالشک مرکبات، اواخر خردادماه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: زمان مناسب مبارزه شیمیایی علیه آفت بالشک مرکبات از ۲۰ خردادماه برای مناطق مرکزی و شرق استان و برای مناطق غرب استان از ۲۵ خرداد ماه به مدت سه هفته است.
باقری افزود: به باغداران برای مبارزه با این آفت توصیه میشود میزان مصرف روغن امولسیون شونده همراه با حشرهکش و کنهکش را ۳ سه تا ۵ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب انجام دهند و در صورت افزایش درجه حرارت هوا تا ۳۳ درجه سانتیگراد از مصرف روغن امولسیون شونده خودداری کنند.
معاون تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مازندران تصریح کرد: باغداران قبل از مبارزه با آفات و عوامل بیماریزا، نمونهای از درخت را به کارشناسان حفظ نباتات مراکز خدمات، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و یا کلینیکهای گیاهپزشکی نشان دهند و سموم را از فروشگاههای معتبر دریافت کنند.
باقری به باغداران تأکید کرد: برای پیشگیری از عواقب سوء احتمالی، از سموم و روغنهای امولسیون شونده که در ظروف اصلی و پلمبشده بستهبندی شد، استفاده شود و از مصرف سموم بدون بر چسب و مشخصات، تاریخ گذشته و توصیهنشده خودداری شود.
وی با بیان اینکه به باغداران توصیه میشود از اختلاط سموم و روغنها با کودهای شیمیایی هنگام سمپاشی خودداری کنند، گفت: قبل از شروع سمپاشی به زنبورداران منطقه برای انتقال کندوهای زنبور عسل به منطقه امن اطلاعرسانی شود.