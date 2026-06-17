مدیرکل استاندارد استان یزد شرکت تولیدی پوشاک «کیان جامه ایرانیان» موفق شد به عنوان نخستین واحد تولیدی کشور، پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری برای برچسب و نشانه‌گذاری پوشاک را دریافت کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرکل استاندارد استان یزد گفت: در راستای استانداردسازی خدمات و محصولات، افتخاری دیگر برای صنعت نساجی کشور در استان یزد رقم خورد و برگ زرین دیگری به کارنامه موفقیت‌های این استان در حوزه استاندارد افزوده شد.

زهرا جعفری ندوشن افزود: شرکت تولیدی پوشاک «کیان جامه ایرانیان» به عنوان پیشگام در رعایت استاندارد‌های کیفی، موفق شد عنوان نخستین واحد تولیدی کشور را در دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری برای «برچسب و نشانه‌گذاری پوشاک» کسب کند.

وی با اشاره به مصوبات یکصد و هفدهمین جلسه شورای عالی استاندارد به ریاست رئیس‌جمهور، اظهار داشت: بر اساس این مصوبه، اجرای استاندارد اجباری برای برچسب و نشانه‌گذاری پوشاک از اول اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ در سراسر کشور الزامی شده است و این شرکت با پیشگامی در اجرای الزامات مربوط، مسیر استانداردسازی در صنعت پوشاک را هموار کرده است.

دبیر شورای استاندارد استان یزد، دریافت این پروانه را گامی مؤثر در ارتقای کیفیت محصولات، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و افزایش شفافیت در عرضه پوشاک داخلی دانست.

کارشناسان صنعت نساجی نیز این دستاورد را نقطه عطفی در استانداردسازی صنعت پوشاک کشور ارزیابی کرده و ابراز امیدواری کردند سایر تولیدکنندگان نیز با الگوگیری از این اقدام، در مسیر ارتقای کیفیت و توسعه استاندارد‌های ملی گام بردارند.