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همزمان با دهه اول ماه محرم و اجرای پویش «به عشق حسین»، از رکوردداران و اهداکنندگان مستمر پلاکت در اصفهان تجلیل شد؛ افرادی که با اهدای مکرر پلاکت، امید زندگی را به بیماران هدیه میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل انتقال خون استان اصفهان در این مراسم با قدردانی از اهداکنندگان خون و پلاکت گفت: اهدای خون و فرآوردههای خونی یکی از ارزشمندترین جلوههای ایثار و نوعدوستی است که میتواند جان بیماران بسیاری را نجات دهد.
کیان دهرابپور با اشاره به استقبال مردم استان از پویش «به عشق حسین» افزود: اصفهانیها همواره در عرصههای انساندوستانه پیشگام بودهاند و در روزهای محرم نیز با حضور در مراکز انتقال خون، بار دیگر فرهنگ ایثار و مسئولیتپذیری اجتماعی را به نمایش گذاشتهاند.
وی با بیان اینکه اهداکنندگان پلاکت نقش مهمی در درمان بیماران بهویژه بیماران سرطانی و نیازمند دریافت فرآوردههای خونی دارند، گفت: در سال گذشته بیش از چهار هزار و ۶۰۰ مورد اهدای پلاکت در استان ثبت شد که نسبت به سال قبل رشد قابل توجهی داشته است.
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان همچنین از جوانان و بانوان دعوت کرد با پیوستن به پویش «به عشق حسین» در تأمین ذخایر خونی مورد نیاز بیماران مشارکت کنند.
مراکز انتقال خون استان اصفهان در ایام محرم آماده میزبانی از مردم نیکوکار برای اهدای خون و پلاکت هستند.
گزارشی از مهدی ستوده خبرنگار صداوسیمای مرکز اصفهان