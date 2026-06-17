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امروز، روزی است که به نام حضرت رقیه (س)، شهید سه ساله دشت نینوا، نامگذاری شده است. دختری کوچک که در خرابههای شام مظلومیت کربلا را به نمایش گذاشت و با شهادتش، فریاد مظلومیت امام حسین (ع) را برای همیشه در تاریخ ثبت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گلستان، در این روزهای تلخ، هر بار که خبر شهادت کودکان مظلوم به گوشمان میرسد، بیاختیار یاد خاتون رقیه سلاماللهعلیها میافتیم. شهادت دانشآموزان بیگناه در مدرسهی میناب، شهادت شهیده زهرا برزگر، و شهادت کودکان کوچک خانوادههای نیازمند، بار دیگر زخم کهنهی تاریخ را تازه میکند. انگار تاریخ دوباره تکرار شده است؛ همان شمشیرهایی که بر سر کودکان کربلا فرود آمد، امروز هم به شکلهای مدرن بر سر کودکان مظلوم این سرزمین فرود میآید.