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در نشست شورای برنامهریزی و توسعه هرمزگان، طرح جامع حفاظت از تالاب بینالمللی شیدور تصویب و وضعیت ۲۸ طرح متقاضی سرمایهگذاری در حوزههای صنعتی، گردشگری، کشاورزی و خدماتی تعیین تکلیف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، استاندار هرمزگان در این نشست با تأکید بر لزوم رعایت ملاحظات زیستمحیطی در تمامی طرحهای توسعهای استان گفت: با توجه به اهمیت پهنههای آبی و ساحلی و قرارگیری در مجاورت تالابهای بینالمللی، رعایت اصول و قواعد زیستمحیطی شرط اساسی برای تحقق توسعه پایدار در بخشهای صنعتی و گردشگری است.
محمد آشوری در خصوص طرح جامع تالاب شیدور افزود: مقرر شد اصلاحات مدنظر اعضای شورا در این طرح اعمال و در جلسه آینده نهایی شود.
وی گفت: با هدف تسهیل در امر اشتغال و تولید، ۲۸ پرونده متقاضیان سرمایهگذاری که در پنجره واحد ثبتنام کرده بودند، تعیین تکلیف شدند.
مدیرکل حفاظت محیطزیست هرمزگان هم گفت: این چهارمین طرح جامع تالاب بینالمللی استان است که به تصویب میرسد.
حبیب مسیحی تازیانی افزود: در هرمزگان بیش از دویست و هشتاد هزار هکتاب تالاب وجود دارد که تالاب شیدور با ۷۸۰ هکتار وسعت، کوچکترین تالاب بینالمللی استان است.
وی گفت: هدف این طرح مشارکت مردم محلی، معیشت پایدار و نظاممند کردن گردشگری غیراصولی در جوار تالاب است.
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مدیرکل حفاظت محیطزیست هرمزگان افزود: با اجرای این طرح، ضمن حفاظت از تنوع زیستی، با آموزش جوامع محلی، مشارکت دولت و بخش خصوصی، اقتصاد پایداری در حاشیه این تالاب شکل خواهد گرفت.
در این نشست اسلام جاهدی، ملیپوش و مدالآور پارالمپیک کشور مدال خود را به شهدای مدرسه شجره طیبه میناب تقدیم کرد.