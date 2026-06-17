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کارشناس هواشناسی استان خراسانرضوی گفت: امروز کاهش نسبی دما و از فردا روند تدریجی افزایش دما آغاز میشود.
زهرا عنایتی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، افزود: بر اساس تحلیل نقشههای پیشیابی و مدلهای هواشناسی؛ برای امروز در استان و به ویژه در نیمه شمالی و برخی نواحی مرکزی افزایش ابر، رگبار باران توام با رعدوبرق، وزش باد شدید موقتی، در نواحی مستعد تگرگ، آبگرفتگی، روانآب باحتمال سیلابی شدن مسیلها پیشبینی میشود.
وی افزود: تا اوایل هفته آتی همچنان افزایش شدت وزش باد در استان روی میدهد که در مناطق بادخیز به خصوص جنوب شرق گاهی شدید همراه با خیزش گردوخاک و با احتمال بروز خسارت خواهد بود و سبب کاهش میدان دید و کاهش کیفیت هوا میشود.
کارشناس هواشناسی استان خراسانرضوی ادامه داد: امروز کاهش نسبی دما و از فردا روند تدریجی افزایش دما آغاز میشود.
وی گفت: دمای مشهد مقدس امروز در گرمترین زمان به ۳۰ درجه رسید. امشب نیز دمای مشهد به ۱۸ درجه سانتیگراد میرسد.
عنایتی افزود: نوسانات دمایی مشهد برای فردا بین ۲۰ تا ۳۲ درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.