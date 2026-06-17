مدیرعامل شرکت توانیر با تأکید بر ضرورت مقابله قاطع با استخراج غیرمجاز رمز ارز در کشور، خواستار تسریع در شناسایی، صدور صورتحساب و وصول مطالبات ناشی از تخلفات مصرف برق شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد اله‌داد، بر تداوم و تقویت اقدامات مقابله‌ای با استخراج غیرمجاز رمز ارز تأکید کرد و گفت: مقابله با این پدیده نیازمند انسجام عملیاتی و همکاری کامل میان شرکت‌های توزیع برق، دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و نهاد‌های امنیتی است.

وی افزود: در این مسیر باید از ظرفیت ابزار‌های داده‌محور از جمله سامانه‌های GIS و تحلیل داده برای افزایش دقت در شناسایی مراکز غیرمجاز بهره گرفته شود تا کشف تخلفات با سرعت و اثربخشی بیشتری انجام شود.

اله‌داد با قدردانی از تلاش نیرو‌های عملیاتی و دستگاه‌های همکار در شناسایی مراکز استخراج غیرمجاز اظهار کرد: استمرار این اقدامات نقش مهمی در حفظ پایداری شبکه و مدیریت مصرف در دوره اوج بار دارد.

وی ادامه داد: ضروری است فرآیند صدور صورتحساب برای مراکز شناسایی‌شده با سرعت و دقت بیشتری انجام شود، چرا که تأخیر در این روند می‌تواند زمینه‌ساز بروز مشکلات اجرایی و حقوقی شود.

مدیرعامل توانیر همچنین بر تسریع در وصول مطالبات ناشی از مصرف غیرمجاز برق تأکید کرد و گفت: جلوگیری از انباشت بدهی‌ها و ارتقای کارآمدی سیستم وصول مطالبات باید در اولویت کاری شرکت‌های توزیع قرار گیرد.

وی افزود: با مشترکانی که از برق یارانه‌ای به‌صورت غیرمجاز برای استخراج رمز ارز استفاده می‌کنند، برخورد قاطع صورت خواهد گرفت و محدودسازی مصرف و اعمال تعرفه‌های بازدارنده در دستور کار قرار دارد.

اله‌داد همچنین تصریح کرد: در موارد تخلف، قطع برق مشترکان تا زمان نصب تجهیزات کنترلی و هوشمند انجام می‌شود و هیچ انشعاب غیرمجاز بدون کنترل مجدد نباید دوباره وارد مدار مصرف شود.

مدیرعامل توانیر با تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی شفاف گفت: رسانه‌ها نقش مهمی در آگاهی‌بخشی عمومی و ارتقای فرهنگ مصرف بهینه برق دارند و باید اقدامات مقابله‌ای صنعت برق به‌درستی برای افکار عمومی تبیین شود.