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مدیرعامل شرکت توانیر با تأکید بر ضرورت مقابله قاطع با استخراج غیرمجاز رمز ارز در کشور، خواستار تسریع در شناسایی، صدور صورتحساب و وصول مطالبات ناشی از تخلفات مصرف برق شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد الهداد، بر تداوم و تقویت اقدامات مقابلهای با استخراج غیرمجاز رمز ارز تأکید کرد و گفت: مقابله با این پدیده نیازمند انسجام عملیاتی و همکاری کامل میان شرکتهای توزیع برق، دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و نهادهای امنیتی است.
وی افزود: در این مسیر باید از ظرفیت ابزارهای دادهمحور از جمله سامانههای GIS و تحلیل داده برای افزایش دقت در شناسایی مراکز غیرمجاز بهره گرفته شود تا کشف تخلفات با سرعت و اثربخشی بیشتری انجام شود.
الهداد با قدردانی از تلاش نیروهای عملیاتی و دستگاههای همکار در شناسایی مراکز استخراج غیرمجاز اظهار کرد: استمرار این اقدامات نقش مهمی در حفظ پایداری شبکه و مدیریت مصرف در دوره اوج بار دارد.
وی ادامه داد: ضروری است فرآیند صدور صورتحساب برای مراکز شناساییشده با سرعت و دقت بیشتری انجام شود، چرا که تأخیر در این روند میتواند زمینهساز بروز مشکلات اجرایی و حقوقی شود.
مدیرعامل توانیر همچنین بر تسریع در وصول مطالبات ناشی از مصرف غیرمجاز برق تأکید کرد و گفت: جلوگیری از انباشت بدهیها و ارتقای کارآمدی سیستم وصول مطالبات باید در اولویت کاری شرکتهای توزیع قرار گیرد.
وی افزود: با مشترکانی که از برق یارانهای بهصورت غیرمجاز برای استخراج رمز ارز استفاده میکنند، برخورد قاطع صورت خواهد گرفت و محدودسازی مصرف و اعمال تعرفههای بازدارنده در دستور کار قرار دارد.
الهداد همچنین تصریح کرد: در موارد تخلف، قطع برق مشترکان تا زمان نصب تجهیزات کنترلی و هوشمند انجام میشود و هیچ انشعاب غیرمجاز بدون کنترل مجدد نباید دوباره وارد مدار مصرف شود.
مدیرعامل توانیر با تأکید بر اهمیت اطلاعرسانی شفاف گفت: رسانهها نقش مهمی در آگاهیبخشی عمومی و ارتقای فرهنگ مصرف بهینه برق دارند و باید اقدامات مقابلهای صنعت برق بهدرستی برای افکار عمومی تبیین شود.