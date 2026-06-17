معاون اجرایی دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد وزارت بهداشت، از برگزاری جلسه ارزیابی عملکرد این وزارتخانه و سازمان‌های تابعه در چارچوب جشنواره شهید رجایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛الهام موسوی نسب معاون اجرایی دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد وزارت بهداشت، از برگزاری جلسه ارزیابی عملکرد این وزارتخانه و سازمان‌های تابعه در چارچوب جشنواره شهید رجایی با تمرکز ویژه بر تاب‌آوری و مدیریت بحران‌های ناشی از جنگ خبر داد.

وی با اعلام این خبر اظهار داشت: جلسه ارزیابی عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان‌های تابعه در چارچوب جشنواره شهید رجایی، روز چهارشنبه ۲۷ خردادماه ۱۴۰۵ به میزبانی این دفتر و با حضور نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.

وی افزود: در این نشست که با حضور مدیران و نمایندگان معاونت‌های بهداشت، درمان، توسعه، مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات، دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت، سازمان غذا و دارو، سازمان بیمه سلامت، سازمان انتقال خون و سازمان اورژانس کشور تشکیل شد، عملکرد تخصصی مجموعه سلامت کشور مورد بررسی دقیق قرار گرفت.

دکتر موسوی نسب با اشاره به محور‌های کلیدی این ارزیابی گفت: با توجه به اهمیت آمادگی دستگاه‌های اجرایی در شرایط حساس، شاخص‌های ارزیابی امسال جشنواره شهید رجایی به‌طور ویژه بر محور‌های «میزان انطباق و شایستگی در شرایط جنگی»، «مدیریت تهدیدات و آسیب‌های ناشی از جنگ»، «تداوم ارائه خدمات»، «تمهیدات و آمادگی‌های لازم برای شرایط جنگی» و «مدیریت فرصت‌آفرین در بحران» متمرکز بود.

معاون اجرایی دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد وزارت بهداشت در پایان ابراز امیدواری کرد: دستاورد‌های حاصل از این نشست و تحلیل‌های ارزیابان، زمینه‌ساز ارتقای بیش از پیش نظام مدیریت عملکرد در وزارت بهداشت شده و مسیر بهبود فرآیند‌های مدیریتی و افزایش کارآمدی در خدمت‌رسانی به مردم را در هر شرایطی هموارتر سازد.