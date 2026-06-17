مدیرکل گمرک کیش، گفت: طرح ارزیابی در محل با هدف حذف تشریفات، تسهیل امور و کاهش هزینه‌های حمل و نقل متقاضیان خروج از کیش آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، رضا رئیسی‌کیا، افزود: در این طرح روزانه کارشناسان گمرک براساس اعلام درخواست متقاضیان در محل بارگیری کالا مراحل ارزیابی را انجام می‌دهند.

او افزود: متقاضی پس از ثبت درخواست در گمرک، نسبت به خروج وسایل از محل مورد تقاضا اقدام و کارشناسان برای ارزیابی به محل اعزام می‌شوند.

مدیرکل گمرک کیش، گفت: کالا‌ها براساس ضوابط گمرک بررسی و کامیون حامل کالا‌ها مهروموم و به در خروج گمرک ارسال می‌شود.

رضا رئیسی‌کیا، تصریح کرد: کارشناسان در محل در خروج گمرک، مهر و موم را باز و پس از بررسی نهایی مجوز خروج متقاضی صادر می‌شود.