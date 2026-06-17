به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گلستان، محمد حمیدی افزود: در نخستین جلسه این ستاد که امروز تشکیل شد کمیته‌های ۱۸ گانه موظف شدند برنامه‌های خود را هر چه سریعتر ارائه کنند.

وی همچنین با اشاره به نزدیک شدن به ایام تشییع قائد شهید امت گفت: با توجه به اینکه گلستان یکی از مقاصد زائران علی بن موسی الرضاست برنامه ریزی‌های لازم برای استقبال از زائران برای شرکت در این مراسم در استان در حال انجام است.