به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، فرمانده انتظامی شهرستان داراب گفت: در پی وقوع تیراندازی منجر به مجروحیت در یکی از روستا‌های این شهرستان، ماموران انتظامی به محل اعزام شدند.

سرهنگ سیدرحمان هاشمی افزود: در بررسی‌های اولیه پلیس مشخص شد در یک مراسم عروسی به دلیل رسم غلط تیراندازی، تیر شلیک شده از یک اسلحه شکاری به کودک هشت ساله برخورد کرد و باعث جراحت از ناحیه سر و صورت شد که با اقدامات ماموران پلیس امنیت عمومی، عامل این تیراندازی را در یکی از روستا‌های همجوار دستگیر شد.

شهرستان داراب در جنوب شرق فارس و در فاصله ۲۴۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.