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رئیس کل بانک مرکزی در بازدید از میر بیزینس بانک روسیه با تأکید بر اهمیت راهبردی توسعه روابط اقتصادی ایران و روسیه، خواستار گسترش همکاریهای بانکی، افزایش ظرفیت تأمین مالی تجارت دوجانبه و تقویت نقش این بانک در پشتیبانی از کریدور بینالمللی شمال شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ، همتی در این بازدید با اشاره به روند توسعه فعالیتهای این بانک طی سالهای اخیر، اظهار کرد: میر بیزینس بانک نسبت به گذشته پیشرفت قابل توجهی داشته و اقدامات انجام شده در این مجموعه میتواند به تکمیل زنجیره تأمین و ارائه خدمات بیشتر به فعالان اقتصادی دو کشور کمک کند.
وی با تأکید بر اهمیت توسعه روابط اقتصادی تهران و مسکو افزود: توسعه کریدور شمال باید با جدیت بیشتری دنبال شود. بر همین اساس برنامههایی برای توسعه ظرفیتهای مناطق شمالی کشور، گسترش حملونقل دریایی و تمرکز بیشتر بر تأمین کالاها از مسیر روسیه در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران برای توسعه همکاریهای اقتصادی با روسیه گفت: اراده دولت بر گسترش تجارت دوجانبه است و شبکه بانکی نیز این مسیر را با جدیت پشتیبانی خواهد کرد. حجم مبادلات دو کشور ظرفیت رشد بسیار بیشتری دارد و تقویت زیرساختهای مالی و بانکی میتواند زمینه تحقق این هدف را فراهم کند.
همتی با اشاره به مذاکرات خود با رئیس بانک مرکزی روسیه گفت: انتظار داریم بانکهای روسی همکاری بیشتری در حوزه گشایش اعتبارات اسنادی (LC) برای طرفهای ایرانی داشته باشند تا امکان تأمین مالی میانمدت و تسهیل واردات کالاهای مورد نیاز کشور فراهم شود. در مقابل نیز توسعه صادرات ایران به بازار روسیه دنبال خواهد شد.
وی نقش میر بیزینس بانک را در توسعه مناسبات اقتصادی دو کشور مهم ارزیابی کرد و افزود: این بانک طی سالهای گذشته اقدامات مؤثری انجام داده و میتواند بیش از گذشته در خدمت گسترش روابط تجاری و مالی ایران و روسیه قرار گیرد.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین بر ضرورت رعایت اصول حرفهای بانکداری بین المللی و مدیریت ریسک تأکید کرد و گفت: تصمیمهای اعتباری باید صرفاً بر مبنای ضوابط و معیارهای بانکی اتخاذ شود و از هرگونه اقدام خارج از چارچوبهای حرفهای پرهیز شود؛ چراکه مدیریت ریسک یکی از ارکان اصلی پایداری و موفقیت بانکهاست.
رئیس هیئت عالی بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود افزایش سرمایه میر بیزینس بانک را یکی از راهکارهای تقویت جایگاه این بانک دانست و اظهار کرد: مشارکت بیشتر بانکها و مؤسسات مالی ایرانی در ساختار سرمایه این بانک میتواند توان عملیاتی و ظرفیت تأمین مالی آن را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.
وی در پایان ضمن قدردانی از مدیران و کارکنان میر بیزینس بانک، بر حمایت بانک مرکزی از برنامههای توسعهای این بانک و تقویت حضور آن در بازار روسیه تأکید کرد.