به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مدیر نمایندگی ستاد دیه استان یزد، از اجرای هفتمین دوره پویش «نذر حسینی» با شعار «هر هیئت، آزادی یک زندانی» در ماه محرم خبر داد.

شاه‌حسینی با بیان اینکه این پویش با مشارکت هیئت‌های مذهبی و خیران برگزار می‌شود، افزود: هدف از اجرای این طرح، ترویج فرهنگ عفو و گذشت، تقویت روحیه صلح و سازش و فراهم کردن زمینه آزادی زندانیان جرائم غیرعمد است.

وی با اشاره به نتایج اجرای این پویش در سال گذشته اظهار کرد: با مشارکت خیران و هیئت‌های مذهبی در ماه محرم سال گذشته، ۱۵ زندانی جرائم غیرعمد آزاد شدند و در مجموع طی یک سال گذشته نیز زمینه آزادی ۳۰۰ نفر از این زندانیان فراهم شد.

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان یزد، از مردم نیکوکار و عزاداران حسینی دعوت کرد با مشارکت در این پویش، در آزادی زندانیان جرائم غیرعمد سهیم شوند.

علاقه‌مندان می‌توانند نذورات خود را به شماره حساب ۰۱۰۸۸۸۸۸۸۸۰۰۲ نزد بانک ملی، شماره کارت مجازی ۵۰۴۱۷۲۷۰۶۶۶۶۶۶۶۸ یا از طریق کد دستوری #۱۱۳۳۶۶۵۵ پرداخت کنند.