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بنیاد علوی با پرداخت ۲۰۰ فقره تسهیلات هدفمند به هنرمندان و صنعتگران محلی، موتور محرک کارگاههای صنایع دستی بهمئی در کهگیلویه و بویراحمد را روشن کرد تا در افقی سهساله، این شهرستان به قطب تولیدات اصیل فرهنگی و کاملاً مستقل از حمایتهای بیرونی تبدیل شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما علی نیکبخت، مجری بنیاد علوی در کهگیلویه و بویراحمد، اظهار کرد: بنیاد علوی با اتخاذ رویکردی مبتنی بر توانمندسازی هنرمندان محلی، نقش کلیدی در احیای صنایع دستی و توسعه اشتغال خانگی در این حوزه ایفا میکند.
او با اشاره به اهمیت توجه به هنرها و صنایع اصیل مناطق محروم افزود: این نهاد با تمرکز بر ایجاد کارگاههای تولیدی صنایع دستی و مشاغل پایدار در روستاها، مسیری نو در توانمندسازی اقتصادی بر پایه میراث فرهنگی گشوده است.
مجری بنیاد علوی در کهگیلویه و بویراحمد برای تبیین اهداف کلان این نهاد در حوزه میراث فرهنگی تصریح کرد: بنیاد علوی فراتر از ارائه صرف تسهیلات، با نگاهی استراتژیک بر ارتقاء ظرفیتهای بومی هنر-صنعتها تمرکز دارد و این رویکرد، اطمینان از ماندگاری صنایع دستی و کاهش وابستگی هنرمندان مناطق محروم به کمکهای بیرونی را در اولویت قرار داده است.
نیکبخت با تاکید بر اهمیت ایجاد زیرساختهای بنیادین برای اقشار آسیبپذیر و هنرمندان گمنام روستایی بیان کرد: این بنیاد با حمایت از کارگاههای تولید صنایع دستی، در پی آن است تا با شناسایی پتانسیلهای فرهنگی هر منطقه، زمینه رشد و شکوفایی اقتصاد هنر را فراهم آورد تا گامی مؤثر در جهت بهبود سطح معیشت صنعتگران برداشته شود.
او در تشریح جزئیات این طرح حمایتی و میزان اعتبارات تخصیص یافته به فعالان حوزه صنایع دستی اظهار داشت: بنیاد علوی با هدف حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان محصولات سنتی، ۲۰۰ فقره تسهیلات کمبهره به متقاضیان واجد شرایط در شهرستان بهمئی پرداخت کرده است.
این مسئول در خصوص نحوه توزیع و سقف این منابع مالی ارزشمند افزود: این تسهیلات در دو قالب پرداخت شده است؛ ۱۸۹ فقره وام به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان و ۱۱ فقره وام با مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به صنعتگران اعطا شد.
مجری بنیاد علوی استان مجموع مبلغ پرداخت شده در این مرحله را ۲۲ میلیارد و ۲۸۳ میلیون تومان اعلام کرد و تأکید نمود: هدف اصلی از این اقدام، حمایت هدفمند از تجاریسازی صنایع دستی، توسعه کارگاههای گلیمبافی، جاجیمبافی و توانمندسازی اقتصادی هنرمندان روستایی است.
در ادامه مینا نوریزاده تسهیلگر بنیاد علوی شهرستان بهمئی، با اشاره به اهمیت نظارت مستمر بر کارگاههای هنری گفت: نظارت مستمر و دقیق بر روند اجرایی کسبوکارهای خانگی حوزه صنایع دستی هماکنون و در آینده به صورت کامل انجام خواهد شد تا از تولید محصولات باکیفیت و اصیل اطمینان حاصل شود.
او با اشاره به مطالعات انجام شده برای شناسایی ظرفیتهای بومی میراث فرهنگی منطقه بیان کرد: ما با دقت، مزیتهای نسبی بهمئی را در حوزههایی مانند تولید صنایع دستی مبتنی بر مواد اولیه طبیعی و ارگانیک شناسایی کردیم و مسیر را برای فعالسازی کارگاههای هنری هموار ساختیم.
تسهیلگر بنیاد علوی شهرستان بهمئی با ابراز خرسندی از رونق گرفتن بازار هنرهای سنتی ادامه داد: آنچه امروز در سطح شهرستان شاهدیم، رشد فزاینده درآمد خانوارهایی است که هنر دست خود را به محصولی تجاری تبدیل کردهاند و اکنون به صورت مستقیم به بازارهای استانی و نمایشگاههای صنایع دستی متصل شدهاند.
نوریزاده در پایان با ترسیم چشمانداز روشن آینده این کارگاههای هنری گفت: هدف ما این است که این کسبوکارهای فرهنگی ظرف سه سال آینده به طور کامل از حمایتهای دولتی مستقل شوند و به موتورهای خودگردان اقتصاد هنر و حافظان واقعی میراث فرهنگی در بهمئی تبدیل گردند.