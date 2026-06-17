

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پی اتمام همکاری سید مهدی رحمتی با باشگاه خیبر خرم آباد، سرمربی جدید تیم فوتبال این باشگاه مشخص شد.

فراز کمالوند که در کارنامه وی هدایت تیم‌های پاس تهران، استقلال اهواز، شیرین فراز کرمانشاه، تراکتور، پاس همدان، گسترش فولاد تبریز، صنعت نفت آبادان، آلومینیوم اراک، پارس جنوبی جم، استقلال (مدیر فنی)، سایپا، نفت مسجد سلیمان و نساجی مازندران دیده می‌شود به مدت یک فصل سرمربی خیبر خرم آباد شد.

کمالوند در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ که تیم خیبر در لیگ دسته یک حضور داشت، مدیرعامل و سرمربی این تیم بود.