در نشست هم‌اندیشی و تبیین مسائل روز با حضور برخی از خطبای شهر قزوین، حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری با تأکید بر نقش خطیبان در ایام محرم و صفر، گفت: سخنرانان در این ایام مسئولیت خطیری بر عهده دارند و تکلیف «جهاد تبیین» متوجه آنان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری، نماینده ولی‌فقیه در قزوین، در این نشست در مسجد شیخ‌الاسلام با اشاره به اهمیت سخنرانی‌ها و منبرهای حسینی اظهار کرد: سخنرانان در ایام محرم و صفر مسئولیت خطیری بر عهده دارند و باید در مسیر جهاد تبیین نقش‌آفرینی کنند.

وی افزود: در سخنرانی‌ها لازم است شرایط و اقتضائات روز، در حد توان، مورد توجه قرار گیرد و موضوعاتی مانند توجه مردم به نصرت الهی، کارآمدی نظام اسلامی و بیان حقایق با استفاده از آمار و ارقام برای اقناع مخاطب، مورد تأکید باشد.

نماینده ولی‌فقیه در قزوین با بیان اینکه «هنوز در نبرد با دشمن هستیم» تصریح کرد: تجهیزات و امکانات ما با دشمن قابل مقایسه نیست، اما باید خود و دیگران را متذکر نصرت الهی کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری همچنین بر تبیین سیره امام شهید، معرفی ابعاد شخصیتی مقام معظم رهبری، مقابله با فرهنگ غربی و ضرورت مقاومت تأکید کرد و گفت: ترویج فرهنگ مقاومت و بیان چرایی دشمنی آمریکا با ایران باید از جمله موضوعات مورد توجه خطیبان باشد.

وی با اشاره به «روایت فتح» و تحولات اخیر، تفاهم‌نامه ایران را تا اینجا پیروزی و فتح میدان توصیف کرد و افزود: این تفاهم‌نامه یکی از فرازهای نبرد است و ما خون‌خواه خون رهبر شهید هستیم.

نماینده ولی‌فقیه در قزوین همچنین بر حفظ وحدت و انسجام تأکید کرد و تبیین مشکلات اقتصادی را از دیگر موضوعاتی دانست که باید در مراسم عزاداری امام حسین(ع) برای مردم بیان شود.