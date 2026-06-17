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آموزههای عاشورایی، رمز مقاومت و پیروزی مردم غیور مازندران در تجمعات شبانه محسوب میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در حالی که ۱۰۸ شب از حماسه ایستادگی شبانه مردم مازندران در جنگهای تحمیلی دوم و سوم سپری شد، تجمعکنندگان در میدان مقاومت بر تداوم راه امام حسین (ع) و شکست دشمن در سایه همبستگی ملی تاکید کردند.
در این مدت آموزههای عاشورایی، رمز مقاومت و پیروزی مردم غیور مازندران در تجمعات شبانه محسوب میشود.
مردم ولایتمدار مازندران در مناطق شهری و روستایی که به فرهنگ ناب شیعه مسلح هستند با تاسی از تاکیدات ائمه اطهار و پیروی از بیانات رهبری در میدان حاضر شدند و در این راه از هیج تهدیدی هراسی نداشتند و بر ادامه راه رهبر شهید و شهدا تاکید کردند.
آنها همچنین توسل به قیام ابا عبدالله الحسین (ع) را بهترین راه برای مقاومت در مقابل دشمنان عنوان کردند.