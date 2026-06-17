به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با هفته جهاد کشاورزی، چند طرح مهم در حوزه تعاون روستایی استان مرکزی با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی و سرپرست سازمان تعاون روستایی کشور افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

مدیر تعاون روستایی استان مرکزی در حاشیه این مراسم گفت: سه باب سیلوی استوانه‌ای با ظرفیت مجموع هزار و ۸۰۰ تن و با اعتباری بالغ بر ۱۴۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده است.

جواد ملکی افزود: این طرح‌ها نقش مهمی در ذخیره‌سازی و تأمین مطمئن غلات مورد نیاز خوراک دام و طیور استان ایفا خواهند کرد و موجب ارتقای امنیت غذایی و پشتیبانی از بخش تولید می‌شوند.

وی همچنین از بهره‌برداری ساختمان اتحادیه دامداران استان مرکزی خبر داد و اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های بخش تعاون روستایی می‌تواند زمینه ارائه خدمات بهتر به تولیدکنندگان و بهره‌برداران بخش کشاورزی را فراهم کند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی و سرپرست سازمان تعاون روستایی کشور نیز در این مراسم با تشریح نقش شبکه تعاون روستایی در توسعه بخش کشاورزی گفت: به منظور عرضه مستقیم و بدون واسطه محصولات کشاورزی، تاکنون ۶۰۰ روستابازار در ۳۱ استان کشور راه‌اندازی شده است.

علی برابری افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، تعداد روستابازارها تا پایان برنامه هفتم توسعه به سه هزار واحد افزایش خواهد یافت.

وی همچنین از پیش‌بینی خرید تضمینی ۱۰ میلیون تن گندم تا پایان فصل برداشت خبر داد و گفت: تاکنون بیش از دو میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده است.

سرپرست سازمان تعاون روستایی کشور تأکید کرد: دولت با وجود شرایط موجود، تمام تلاش خود را برای تأمین منابع مالی و پرداخت مطالبات کشاورزان در کوتاه‌ترین زمان ممکن به کار گرفته است.