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هالک بانک ترکیه در پرونده دور زدن تحریم های ایران پس از ۹ سال نبرد حقوقی در آمریکا پیروز شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا ، هالک بانک ترکیه اعلام کرد : دادگاه فدرال نیویورک با مختومه شدن پرونده اتهام دور زدن تحریمهای ایران موافقت کرده و به این ترتیب یکی از طولانیترین پروندههای حقوقی میان ترکیه و آمریکا پس از ۹ سال پایان یافته است.
این پرونده که از سال ۲۰۱۷ و پس از محکومیت هاکان آتیلا، معاون پیشین مدیرعامل هالکبانک آغاز شد، به اتهام کمک به ایران برای دسترسی به منابع مالی تحت تحریم شکل گرفته بود. هالکبانک همواره این اتهامات را رد میکرد.
بر اساس توافق میان بانک و دادستانی آمریکا، هالکبانک بدون پذیرش جرم و بدون پرداخت هرگونه جریمه کیفری، مدنی یا اداری از روند قضایی خارج شد. پس از ارائه گزارشهای نظارتی و انطباقی مورد درخواست، دادستانی و بانک مشترکاً خواستار بسته شدن پرونده شدند.
رجب سلیمان اوزدیل، مدیرعامل هالکبانک، این تصمیم را عاملی برای افزایش دسترسی بانک به منابع مالی خارجی، تقویت همکاری با بانکهای بینالمللی و افزایش اعتماد سرمایهگذاران دانست.
پرونده هالکبانک طی سالهای گذشته یکی از مهمترین نقاط اختلاف میان آنکارا و واشنگتن بود و رجب طیب اردوغان بارها از آن انتقاد کرده بود. پس از انتشار خبر مختومه شدن پرونده، سهام هالکبانک در بورس استانبول تا ۸ درصد افزایش یافت.