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صبح امروز جلسه انجمن حمایت زندانیان گنبدکاووس با حضور امام جمعه، رئیس دادگستری و دادستان گنبدکاووس، فرماندار ویژه و خیران نیک اندیش در سالن اجتماعات دادگستری شهرستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گلستان، در این مراسم احمد مظفری دادستان عمومی و انقلاب گنبدکاووس و رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان گنبدکاووس با اشاره به اهمیت کمک به خانوادههای زندانیان گفت: هر عمل خیری که انجام میدهیم نیازمند توفیق الهی است که سبب عاقبت به خیری در دنیا و آخرت میشود.
وی افزود: اگر کمک به خانواده مددجویان با رضایت نفس و دلی باشد، موجب برکت و خشنودی خانوادههای زندانیان و رضای خداوند متعال میشود.
در ادامه جلسه پس از جمع آوری کمکهای خیران احمد مظفری رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان گنبدکاووس گفت: خیران نیک اندیش حدود ۸ میلیارد تومان برای حمایت از خانواده زندانیان کمک کردند که این مساعدتها در سر فصلهای مستمری، بهداشت و درمان، هزینههای تحصیلی و کمکهای معیشتی در اختیار خانوادههای مددجویان قرار میگیرد.
حاج حسین رضایی مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان گنبدکاووس نیز در این جلسه تصریح کرد: در سال گذشته ۴۰ قلم کالای اساسی شامل یخچال، آبگرمکن، پنکه و بخاری، توزیع بستههای معیشتی، معرفی ۱۷۱ خانواده به کمیته امداد امام خمینی (ره) و همچنین ۲۰۴ مورد مشاوره خانواده از سوی انجمن به خانوادههای مددجویان ارائه شده است.