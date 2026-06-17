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عرضه محصولات داخلی کشورو بدون واسطه بین تولیدکنندگان و مصرفکنندگان و ایجاد فضای رقابتی از مهمترین اهداف برپایی این نمایشگاه است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سیزدهمین نمایشگاه تخصصی ملزومات جهیزیه با حضور بیش از ۶۰ واحد تولیدی و بازرگانی از استانهای مختلف کشور در محل نمایشگاه بینالمللی گیلان، در رشت گشایش یافت.
این نمایشگاه تخصصی که در نمایشگاه بینالمللی گیلان کیلومتر ۴ جاده تهران- رشت برپاشده است، تازهترین ملزومات جهیزیه با حضور ۶۵ واحد تولیدی و بازرگانی از استانهای مختلف کشور در آن به نمایش گذاشته شده است.
مسئول برگزاری نمایشگاه با اشاره به اینکه در این نمایشگاه تازهترین تولیدات داخلی با ۲۰ درصد تخفیف و اقساط بلند مدت عرضه میشود گفت: عرضه محصولات داخلی کشورو بدون واسطه بین تولیدکنندگان و مصرفکنندگان و ایجاد فضای رقابتی از مهمترین اهداف برپایی این نمایشگاه است.
سیزدهمین نمایشگاه تخصصی ملزومات جهیزیه تا ۳۰ خردادماه دایر است و علاقمندان میتوانند همه روزه از ساعت ۱۶ تا ۲۲ از این نمایشگاه دیدن و کالاهای مورد نیاز خود را خریداری کنند.