

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی در نشست خبری با اشاره به اینکه افت منابع آب و فرسودگی شبکه آبرسانی دو چالش جدی در حوزه آب است، گفت: برای اصلاح هر یک کیلومتر از شبکه آبرسانی به ۲۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

توکلی همچنین گفت: سرعت اصلاح شبکه با توجه به بودجه اختصاص داده شده پایین است و باید فرمانداران در تامین بودجه همکاری داشته باشند

وی با اشاره به افزایش تعداد مشترکان آب در بیرجند افزود: دریک سال گذشته حدود پنج هزار مشترک جدید به شبکه آب شهر بیرجند اضافه شده‌اند که از این تعداد، دو هزار و ۸۰۰ مشترک مربوط به سایت‌های نهضت ملی مسکن است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی همچنین از افزایش دو درصدی مصرف آب نسبت به سال گذشته در استان خبر داد و گفت: برای عبور از فصل گرما نیازمند همکاری مردم در مصرف بهینه‌ی آب هستیم.

توکلی با بیان اینکه حاشیه شهر بیرجند در سال گذشته به دلیل افزایش جمعیت و افزایش مصرف، با فشار بیشتری بر شبکه آبرسانی مواجه بود، گفت: با وجود این شرایط، شرکت آب و فاضلاب با اجرای برنامه‌های مدیریتی و عملیاتی، از بروز مشکلات گسترده در تأمین آب جلوگیری کرده است.

وی با اشاره به آغاز اجرای سه ساله آبرسانی به ۱۴۵ روستا افزود: با تکمیل این آبرسانی، بخش قابل توجهی از مشکلات تأمین آب روستا‌ها برطرف خواهد شد و توسعه زیرساخت‌های آبرسانی موجب کاهش تعداد روستا‌های نیازمند آبرسانی سیار شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی نیز گفت: بر اساس مطالعات کارشناسی، ظرفیت مجاز برداشت از منابع آب زیرزمینی استان حدود ۳۴۶ میلیون مترمکعب در سال است، اما میزان برداشت فعلی از ۵۳۰ میلیون مترمکعب هم فراتر رفته که نشان‌دهنده اضافه برداشت قابل توجه از این منابع است.

سارانی با اشاره به وضعیت افت سطح آب زیرزمینی خراسان جنوبی افزود: در برخی نقاط کاهش سطح آب به ده‌ها سانتی‌متر در سال می‌رسد که فرونشست زمین را در پی داشته است.

وی همچنین از پیشرفت ۶۰ درصدی طرح آبرسانی به بیرجند خبر داد و گفت: تاکنون ۴۰ میلیارد تومان اعتبار به این تخصیص داده شده است.