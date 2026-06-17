جلسه ستاد برنامه‌ریزی هفته بازخوانی و افشای حقوق بشرآمریکایی با حضور جمعی از مسئولان استان کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، از ششم تا ۱۲ تیر به نام هفته بازخوانی و افشای حقوق بشرآمریکایی نامگذاری شده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد در این نشست با اشاره به نامگذاری این هفته از سوی رهبر انقلاب، گفت: این نامگذاری با توجه به حوادث و وقایعی است که در بازه زمانی ۶ تا ۱۲ تیرماه رخ داده و باید مورد توجه و بازخوانی قرار گیرد.

حجت الاسلام خاضع با بیان اینکه جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا در این بازه زمانی باید به صورت مستمر بازخوانی شود، افزود: تبیین این جنایات برای آگاهی‌بخشی به نسل امروز ضروری است.

نماینده ولی‌فقیه در استان نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت بصیرت و آگاهی، گفت: جهان و انقلاب اسلامی تابلویی مجسم از جنایات آمریکا هستند و اگر بصیرت وجود داشته باشد، این جنایات فراموش نخواهد شد.

آیت‌الله حسینی با بیان اینکه مبارزه امام تنها با رژیم پهلوی نبود، بلکه مبارزه با آمریکا نیز بود، افزود: جنایات آمریکا از حمله به ناکازاکی و هیروشیما تا دیگر جنایات این کشور در جنگ‌های جهانی، نشان‌دهنده ماهیت واقعی مدعیان حقوق بشر است.

وی همچنین تأکید کرد: هنرمندان باید در تبیین جنایات و افشای حقوق بشرآمریکایی نقش‌آفرینی کنند و این موضوع در همه ظرفیت‌ها و اجتماعات با شیوه‌های مختلف بازخوانی شود.

محمدی معاون سیاسی امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز در این جلسه اظهار داشت: اهداف آمریکا به روشنی مشخص است و نگاه این کشور به جهان، نگاهی جنگ‌طلبانه است.