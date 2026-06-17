پخش زنده
امروز: -
همزمان با سالروز تأسیس جهاد کشاورزی به فرمان حضرت امام خمینی(ره)، مسئولان و کشاورزان بر نقش این نهاد در محرومیتزدایی، توسعه روستاها و ارتقای بهرهوری بخش کشاورزی تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ ۲۷ خرداد سالروز تأسیس جهاد کشاورزی به فرمان حضرت امام خمینی(ره) است؛ نهادی که با هدف خدمترسانی به مناطق روستایی، محرومیتزدایی و توسعه بخش کشاورزی شکل گرفت و طی سالهای گذشته نقش مهمی در پیشرفت و خودکفایی کشور ایفا کرده است.
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان با گرامیداشت این مناسبت گفت: جهاد کشاورزی به فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران برای خدمت به مردم، توسعه روستاها و تقویت بخش کشاورزی تأسیس شد و از ابتدای فعالیت خود نقش مؤثری در آبادانی کشور بر عهده داشته است.
هاشمی با اشاره به نقش جهادگران در دوران دفاع مقدس افزود: نیروهای جهاد کشاورزی در سالهای جنگ تحمیلی با حضور در مناطق عملیاتی و انجام فعالیتهای عمرانی، پشتیبانی و مهندسی رزمی، عنوان «سنگرسازان بیسنگر» را از آن خود کردند و خدمات ماندگاری در دفاع از کشور به یادگار گذاشتند.
وی با بیان اینکه جهاد کشاورزی امروز نیز در مسیر خدمت به تولید و امنیت غذایی کشور گام برمیدارد، اظهار کرد: توسعه روشهای نوین آبیاری، بهرهگیری از فناوریهای جدید در تولید محصولات کشاورزی و ارائه خدمات فنی و تخصصی به بهرهبرداران از جمله اقداماتی است که با هدف افزایش بهرهوری، مدیریت منابع و حمایت از کشاورزان انجام شده است.
در ادامه این گزارش، تعدادی از کشاورزان منطقه نیز دیدگاههای خود را درباره خدمات ارائه شده از سوی جهاد کشاورزی بیان کردند.
یکی از کشاورزان با اشاره به سابقه چندین ساله فعالیت در این بخش گفت: جهاد کشاورزی خدمات و حمایتهای متعددی را در اختیار بهرهبرداران قرار میدهد، اما میزان بهرهمندی از این ظرفیتها تا حد زیادی به استقبال، همکاری و مشارکت خود کشاورزان بستگی دارد.