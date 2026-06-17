به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمود محمودی از استفاده از دستگاه آلتراسونیک نسل چهارم برای شناسایی عیوب پنهان شبکه توزیع برق استان تهران خبر داد و گفت: دستگاه آلتراسونیک تصویری با استفاده از قابلیت مافوق صوت، عیوب و اشکالاتی که در شبکه برق به وجود می‌آید و با چشم غیرمسلح قابل شناسایی نیست را با دقت زیاد تشخیص داده و به صورت مدل تصویری گزارش می‌دهد.

وی افزود: استفاده از این دستگاه نیاز به مهارت بالایی ندارد و در زمان کوتاهی اقدام به عیب‌یابی می‌کند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با بیان اینکه تاثیر استفاده از این دستگاه، در اجرای طرح سامان به خوبی مشهود است، تصریح کرد: با بهره‌گیری از این دستگاه در شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، عیوب پنهان شبکه روی فیدر‌ها قبل از آنکه منجر به بروز خاموشی شوند، شناسایی و برطرف می‌شوند.