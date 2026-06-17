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خبرهایی از مناطق مختلف گیلان (۲۷ خرداد ۱۴۰۵)
خبرهای متنوعی از مناطق مختلف گیلان در بسته اخبار کوتاه امروز ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ گنجانده شده است.
اجرای بیش از ۷۲۴ کیلومتر فیبر نوری در گیلان
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان از ارائه خدمات فیبر نوری به بیش از ۲ هزار مشترک فعال با ۳۹۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در استان خبر داد و گفت: در حال حاضر طرح ملی فیبر نوری منازل و کسب و کارها در ۱۲ شهر لاهیجان، بندرانزلی، رشت، رضوانشهر، سیاهکل، صومعهسرا، طاهرگوراب، پیربازار، تالش، لَتگرود، فومن و لوندویل در دست اجرا است.
بهرهبرداری از ۳۰ طرح زیرساختی کشاورزی در راستای تحقق امنیت غذایی و تقویت «اقتصادسبز» در گیلان
رییس سازمان جهاد کشاورزی گیلان درحاشیه آیین طرح، تجهیز و یکپارچهسازی ۱۹۱ هکتار از زمینهای شالیزاری در منطقه دهکا آستانه اشرفیه از افتتاح طرحهای استراتژیک در حوزه کشاورزی در استان خبر داد.
مدیر جهاد کشاورزی آستانه اشرفیه هم هزار و ۳۵۷ قطعه از زمینهای شالیزاری این شهرستان با تخصیص ۱۳ میلیارد تومان اعتبار تجهیز و یکپارچهسازی شدند.
برگزاری نمایشگاهی با عنوان رویداد هنری «رنگهلاج» در لنگرود
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لنگرود گفت: این نمایشگاه هنری با هدف معرفی و بازخوانی نقشونگارهای بومی صنایعدستی گیلان، در این شهرستان آغاز به کار کرد وعلاقمندان به میراث فرهنگی و صنایعدستی تا ۳۱ خرداد ماه از ساعت ۹ الی ۲۱ میتوانند از این نمایشگاه در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لنگرود دیدن کنند.
برگزاری آیین سوگواری سرور و سالار شهدای کربلا در بیش از ۲۰۰ مسجد صومعه سرا
امام جمعه صومعه سرا در مراسم گردهمائی روحانیان و مبلغان با بیان اینکه ۲۲۴ مسجد این شهرستان برای برگزاری عزاداری ماه محرم آماده شدهاند گفت: ماه محرم فرصتی مغتنم است تا روحانیان و مبلغان اهداف قیام امام حسین علیه السلام و واقعیتهای جنگ اخیر را برای مردم به درستی تبیین کنند.
تکریم خانواده شهید مدافع امنیت در فومن
امام جمعه و جمعی از مسئولان فومن با خانواده شهید مدافع امنیت مهران منوری دیدار و گفتوگو کردند.
شهید مهران منوری سرباز نیروی دریاییب ود که در جنگ ۱۲ روزه با پرتابههای دشمن در منطقه بندرعباس به درجه رفیع شهادت نایل آمد.
هماهنگیها برای برگزاری یادواره فرمانده نابغه جبهه مقاومت در لنگرود
فرمانده تیپ مخصوص میرزا کوچکخان لنگرود در نشست هماهنگی برگزاری یادواره شهید مرتضی حسینپور شلمانی با اشاره جایگاه والای شهدا به ویژه این شهید مدافع حرم گفت: امنیت و آرامش امروز ما، مدیون خون پاک نوابغی همچون شهید حسینپور است که در غربت از این مرز و بوم دفاع کردند و برای برگزاری یادواره این فرمانده جبهه مقاومت باید همه دست اندرکاران اهتمام جدی داشته باشند.