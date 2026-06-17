در نشستی آخرین وضعیت طرح‌های راهسازی، عمرانی و مسکن با حضور نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس و مدیرکل راه و شهرسازی استان بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، سالار مرادی بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های اولویت‌دار از جمله تکمیل کریدور شمال–جنوب و ارتقای محور‌های ارتباطی استان تأکید کرد.

گزارش‌ها حاکی از آن است محور صلوات‌آباد، کامیاران–سنقر و پروژه‌های چهارخطه در مسیر‌های اصلی استان در مراحل مختلف اجرا، مناقصه و تکمیل قرار دارند.

همچنین پروژه‌های مهمی مانند تقاطع‌های غیرهمسطح، گردنه خروسه، و کنارگذر شرقی سنندج با هدف کاهش گره‌های ترافیکی و افزایش ایمنی جاده‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

در بخش مسکن، وضعیت طرح نهضت ملی مسکن در سنندج، دیواندره و کامیاران بررسی شد و بر تسریع در واگذاری زمین، تأمین زیرساخت‌ها و تکمیل واحد‌های نیمه‌تمام تأکید شد.

در پایان، مسئولان بر هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی و پیگیری برای جذب اعتبارات ملی تأکید کردند؛ اقدامی که به گفته آنان می‌تواند روند توسعه عمرانی و افزایش ایمنی راه‌های استان را سرعت بخشد.