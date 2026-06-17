به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا لطفی، تهیه کننده و مجری برنامه «نسیم آوا»، با حضور در استودیو شبکه خبر، در بخشی از سخنانش گفت: ساختار این برنامه یک ساختار منعطفی است و تلاش می کنیم از آنجایی که در هر مناسبت و رویدادی آواها و نماهایی بسیار فاخر و ارزشمندی در گنجینه هنر این مرز و بوم وجود دارد همراه و همدل با مردم باشیم. مثلا در جنگ دوازده روزه و جنگ رمضان این اتفاق افتاد و الانم که در ماه محرم هستیم از نواهای عاشورایی و محرمی در «نسیم آوا» استفاده می کنیم.

در زمان جنگ ما بهره بردیم از موسیقی های حماسی، موسیقی هایی که از قدیم وجود داشت و خوانندگانی که در آن ایام پشت مردم ایستادند و اثر تولید کردند، به نوعی هماهنگ سازی بین تصاویر حماسی و افتخاراتی که در مرز و بوم رقم می خورد با آن صداها و نواهایی که تولید می شد، یکی از اتفاقاتی بود که در «نسیم آوا«، داشتیم و به این می پرداختیم که این حماسه مردمی در برنامه ما هم دخیل باشد و در کل بازتاب رویدادها و روایت هایی مردمی را از منظر موسیقی در برنامه داشتیم.

وی افزود: یکسری تغییراتی در برنامه ایجاد شده برای پخش در ایام محرم که بخشی از این تغییرات شکلی است مثل تغییر دکور برنامه، در بخش هایی که انتخاب شده هم تغییراتی ایجاد شده و اساسی ترین تغییری که صورت گرفته در بعد آزادگی و ایستادگی پیام نهضت عاشورا را در دل موسیقی های عاشورایی لحاظ کنیم.

در ایام محرم در حوزه موسیقی پاپ، موسیقی هایی پخش می شود مداحی کردن بعضی از خوانندگان پاپ کشورمان در کنار پخش آثار پاپ، به موسیقی سنتی به شکل ویژه پرداخته شده، نواها وآواهایی که شاید خیلی شناخته شده نیست و معرفی نشده مثل نینوای استاد علیزاده، عطش و آتش آهنگران.

پویش سرود در برنامه داریم ، گروه های سرودی که اعلام آمادگی کرده بودند در سالهای گذشته، به فضای موسیقی ملی از منظر این ایام و تجمعات مردمی می پردازیم.

بررسی تداعی خاطره با موسیقی های فیلم، موسیقی هایی که ماندگار است و بخشی که خیلی ویژه پرداختیم نوحه های اقوام است.

گروه نسیم آوا، دو تا برنامه در زمان جنگ داشت، یکی برنامه «مام وطن»، بود که به اتفاقات و رویدادهای روزهای جنگ می پرداخت، به تحلیل های سیاستمداران دنیا می پرداخت ، مرور واکنش های چهره های شاخص و سرشناس کشورمان بود، ارتباط تلفنی با هنرمندان داشتیم و گزارش های میدانی و برنامه بعدی «بزنگاه»، بود که یک طنز جنگی بود، اتفاقات و رویدادها و سوتی های سیاستمداران به نام و تحلیل و درماندگی انها در مقابل مردم ایران و نیروهای مسلح را به عبارت اعیان می کرد با زبان طنز.

یکی از دستاوردهای «نسیم آوا»، این بود که توانستیم یک تعداد از چهره ها را در قالب رسانه داشته باشیم که شاید چند سال پیش برای شان آرزو بود که حضور داشته باشند اجرا کنند، زنده بخوانند و یا به عنوان مهمان در برنامه حضور داشته باشند و پرداختن به انها ابعاد هویتی موسیقی ما بود.

علاقه مندان با کپی لینک زیر در یکی از پیام رسانهای اجتماعی می توانند این برنامه را تماشا کنند.

https://telewebion.ir/live/irinn?e=0x16c5f5b9