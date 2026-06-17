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کارشناس هواشناسی: وضعیت جوی استان مازندران تا یکشنبه آینده، پایدار همراه با افزایش دما است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران: جو استان از امروز چهارشنبه ۲۷ خرداد تا یکشنبه ۳۱ خرداد پایدار با افزایش دما پیش بینی میشود.
تاکامی افزود: در این مدت در ساعات یعد ازظهر رشد ابر و در ارتفاعات نیمه غربی استان احتمال وقوع رگبارهای پراکنده باران وجود دارد.
وی گفت: شنبه و یکشنبه هفته آینده آسمان استان صاف و آفتابی و با افزایش دما پیش بینی میشود.
به گفته تاکامی؛ دریا امشب و فردا با موج کوتاه همراه و برای فعالیتهایی دریایی مناسب است.