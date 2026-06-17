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همزمان با فرارسیدن ماه محرم و افزایش تردد دستههای عزاداری در روستاها و محورهای مواصلاتی، رئیس پلیس راه استان قزوین نسبت به رعایت دقیق نکات ایمنی و قوانین راهنمایی و رانندگی هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سرهنگ حسین تقیخانی با تأکید بر اینکه حفظ جان عزاداران اولویت اصلی است، اظهار داشت: هیئتهایی که در معابر روستایی و حاشیه جادهها فعالیت میکنند، باید نسبت به ایمنسازی مسیر حرکت دستهها اقدام کنند.
وی استفاده از جلیقههای شبرنگ برای عوامل انتظامات، نصب علائم هشداردهنده و تأمین روشنایی کافی در ساعات شب را ضروری خواند.
رئیس پلیس راه استان از مسئولان هیئتها خواست از استقرار موکبها و تجهیزات در حریم جادهها که موجب کاهش دید رانندگان میشود، اکیداً خودداری کنند.
وی افزود: توقف خودروهای پشتیبان باید در محلهای امن و خارج از سطح سوارهرو باشد تا از ایجاد گرههای ترافیکی و وقوع حوادث ناگوار پیشگیری شود.
سرهنگ تقیخانی از رانندگان عبوری خواست هنگام نزدیک شدن به محل برگزاری مراسمهای عزاداری، با کاهش سرعت و رعایت فاصله طولی، همکاری لازم را با عوامل انتظامات هیئتها داشته باشند تا شاهد برگزاری ایمن و باشکوه آیینهای سوگواری اباعبدالله الحسین(ع) باشیم.