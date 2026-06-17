وقوع طوفان عصر امروز در مشهد منجر به آبگرفتگی مسیل ها و معابر، شکسته شدن درختان و قطع برق برخی مناطق در مشهد شد.

آبگرفتگی‌ معابر، شکستگی درختان و قطع موقتی برق در برخی نقاط مشهد

آبگرفتگی‌ معابر، شکستگی درختان و قطع موقتی برق در برخی نقاط مشهد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی گفت: وقوع طوفان و بارش های رگباری ساعتی پیش در مشهد باعث شکستگی درختان و آبگرفتگی معابر و مسیل ها شد.

مسعود یاوری افزود: هنوز گزارش خاصی درباره خسارت های این بارش ها از مشهد و شهرستان ها دریافت نشده است.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری مشهد هم گفت: بارش‌ های رگباری اخیر موجب بروز آب‌ گرفتگی‌ های مقطعی در برخی نقاط شده است، این آبگرفتگی‌ ها منجر به بروز مشکل خاص یا حادثه جدی نشده است.

مهدی یعقوبی افزود: در برخی مناطق، به دلیل متتناسب نبودن عرض و ظرفیت کانال‌ های هدایت آب‌ های سطحی با بارندگی‌ های کوتاه‌ مدت اما شدید، و همچنین هدایت نامناسب آب‌ های سطحی، شاهد آب‌گرفتگی‌ های موقت بوده‌ ایم.

وی ادامه داد: به‌صورت مقطعی نیروهای پاکبان در نقاط حساس مستقر شده‌ اند، هرچند پاکسازی معابر یا هدایت آب با تانکر، راهکار دائمی و پاسخگوی بارش‌ های رگباری شدید نیست.

یعقوبی خاطرنشان کرد: این موارد به‌صورت مقطعی ایجاد شده است و در مدت کوتاهی برطرف شده‌ اند و تاکنون هیچ‌ گونه انسداد مسیر، اختلال در تردد یا توقف ترافیکی گزارش نشده است و آمار نهایی پس از تکمیل، اطلاع رسانی خواهد شد.

قطع برق در برخی از مناطق مشهد

سخنگوی شرکت توزیع نیروی برق مشهد نیز گفت: در مناطق قاسم‌ آباد، طلاب، رضویه، میدان شهدا و فدائیان اسلام با قطع برق موقتی مواجه هستیم که به زودی رفع خواهد شد.

کاشی افزود: طوفان تمام شده اما خسارت زیادی به دلیل سقوط درختان وارد شده است. سقوط درختان متعدد روی شبکه‌ های برق موجب پارگی سیم‌ ها شده است.