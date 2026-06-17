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نشست کمیسیون محیطزیست و خدمات شهری مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران با محوریت هماهنگی و برنامهریزی برای ارائه خدمات مطلوب به زائران اربعین حسینی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این نشست، محمدی، دبیرکل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران، با تأکید بر ضرورت برنامهریزی منسجم و هماهنگی میان شهرداریهای کشور، از مشارکت ۲۰ کلانشهر در اجرای مأموریت خدمترسانی به زائران اربعین خبر داد و بر ارتقای خدمات شهری در این رویداد بزرگ مذهبی تأکید کرد.
وی با اشاره به افزایش سالانه جمعیت زائران اربعین حسینی، گفت: کمیته خدمات شهری ستاد مرکزی اربعین با برگزاری جلسات تخصصی و بهرهگیری از تجربیات سالهای گذشته، برنامهریزیهای لازم را برای افزایش کیفیت و اثربخشی خدمات انجام داده است.
دبیرکل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران با بیان اینکه گرمای هوا و افزایش شمار زائران ضرورت توسعه خدمات را دوچندان کرده است، افزود: استقرار مهپاشها، ایجاد سایهبان، نظافت شهری، ارتقای بهداشت محیط، تأمین سرویسهای بهداشتی، تجهیز نمازخانهها و پشتیبانی از موکبها از مهمترین محورهای خدمترسانی در اربعین امسال خواهد بود.
وی همچنین از تقسیم کار میان شهرداریهای کلانشهرها خبر داد و گفت: بر اساس برنامهریزی انجامشده، مسئولیت هر یک از مرزهای خروجی و شهرهای هدف در کشور عراق به شهرداریهای معین واگذار خواهد شد تا خدمات با انسجام و هماهنگی بیشتری ارائه شود.
محمدی در پایان خاطرنشان کرد: اعزام نیروهای ستادی و پاکبانان، همراه با تعامل و همکاری نزدیک با شهرداریها و استانداریهای کشور عراق، از جمله اقدامات پیشبینیشده برای اجرای هرچه مطلوبتر این مأموریت ملی و خدمترسانی شایسته به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است.